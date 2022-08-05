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Чжоу: ситуация с Пиастри показывает, что я был прав, уйдя из «Альпин»

Чжоу: ситуация с Пиастри показывает, что я был прав, уйдя из «Альпин»
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал ситуацию с контрактом австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри.

Пиастри был заявлен резервным пилотом «Альпин» на сезон-2022 и команда рассматривала варианты аренды гонщика в другую команду на следующий год.

«Для меня всё сложилось хорошо. Контракт заканчивается, и появилась возможность с «Альфа Ромео». В «Альпин» я не получил бы места ни на этот, ни на следующий сезон. Но тем не менее они, как и «Альфа Ромео», являются крупным брендом. Было непросто принять решение уйти, но я рад, что всё получилось. Если бы у меня был ещё один год, то я мог застрять, как Оскар сейчас. А это не лучший вариант», — приводит слова Чжоу Racer.

Чжоу ранее был пилотом академии «Альпин» и в прошлом сезоне занял третье место в Формуле-2.

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Источник: комиссия ФИА признала контракт Пиастри с «Маклареном» законным
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