Чжоу: ситуация с Пиастри показывает, что я был прав, уйдя из «Альпин»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал ситуацию с контрактом австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри.
Пиастри был заявлен резервным пилотом «Альпин» на сезон-2022 и команда рассматривала варианты аренды гонщика в другую команду на следующий год.
«Для меня всё сложилось хорошо. Контракт заканчивается, и появилась возможность с «Альфа Ромео». В «Альпин» я не получил бы места ни на этот, ни на следующий сезон. Но тем не менее они, как и «Альфа Ромео», являются крупным брендом. Было непросто принять решение уйти, но я рад, что всё получилось. Если бы у меня был ещё один год, то я мог застрять, как Оскар сейчас. А это не лучший вариант», — приводит слова Чжоу Racer.
Чжоу ранее был пилотом академии «Альпин» и в прошлом сезоне занял третье место в Формуле-2.
- 5 августа 2022
-
16:42
-
16:34
-
16:25
-
15:57
-
15:50
-
14:46
-
14:43
-
14:03
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:23
-
11:47
-
11:11
-
10:38
-
10:08
-
09:53
-
00:57
- 4 августа 2022
-
23:56
-
22:41
-
21:08
-
19:26
-
17:29
-
15:18
-
14:36
-
13:53
-
13:19
-
12:19
-
11:28
-
11:00
-
09:33
-
02:14
-
01:10