Команды Формулы-1 пришли к компромиссу по поправкам к техническому регламенту на 2023 год
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Команды Формулы-1 согласились внести изменения в технический регламент на 2023 год, согласно которым края днища будут приподняты на 15 мм. Об этом информирует Racingnews365. На такую меру гоночные коллективы пойдут, чтобы побороть эффект дельфинирования, с которым многие столкнулись в нынешнем сезоне Формулы-1.
Изначально в Международной автомобильной федерации (ФИА) хотели поднять края днища на 25 мм. В то же время команды были согласны лишь на 10. В итоге путём компромисса остановились на 15 мм.
Напомним, ранее некоторые команды, в частности «Мерседес», призывали ФИА принять меры для борьбы с дельфинированием. При этом были гоночные коллективы, которые выступали против каких-либо изменений.
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