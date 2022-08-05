Макс Ферстаппен оценил свои шансы побить рекорд Шумахера и Феттеля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первой половины сезона и заявил, что не планирует расслабляться после летнего перерыва, несмотря на преимущество.
Гонщик также оценил шансы побить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству победных гонок за сезон. У Шумахера в 2004 году было 13 побед в 18 гонках, у Феттеля в 2014 году было 13 в 19. У Ферстаппена сейчас восемь побед за девять этапов до конца сезона.
«Конечно, здорово лидировать с таким отрывом. Но нельзя позволять себе слишком часто демонстрировать выступления, какое у нас было в квалификации на Гран-при Венгрии. В гонке тоже было несколько неприятных моментов. Нестабильно работало сцепление, на повышенной передаче плохо работала коробка. Победа и лидерство — отлично, но надо работать.
Что касается рекорда, то мы, конечно, постараемся выиграть как можно больше этапов из оставшихся, но главная цель — сохранить лидерство в чемпионате», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
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