Бывший пресс-секретарь «Феррари»: в первый год Феттель раздражал многих в команде

Бывший пресс-секретарь «Феррари» Альберто Антонини рассказал, как Себастьян Феттель раздражал работников команды в начале своей карьеры в итальянском коллективе.



«Люди забывают, что Феттель выиграл четыре титула подряд. В «Ред Булл», видимо, у него была подходящая среда. Когда он пришёл в «Феррари», я присоединился к команде почти одновременно с ним. Буду говорить прямо — он раздражал многих людей, говоря им, что он не видел, чтобы так делали в «Ред Булл». На это он получал ответ: «Ты сейчас не в «Ред Булл», ты в «Феррари»!



В 2017 году машина была очень хороша, но мы зашли в тупик с развитием. Когда Феттель впервые сел за руль машины 2018 года, он почувствовал, что с ней что-то не так. Машина была слишком лёгкой в передней части. Эта машина не была способна побеждать с самого начала, но её пытались сделать такой. Себастьян очень хотел этого. Когда в Хоккенхайме он просто врезался в барьер, лидируя в гонке, он потерял уверенность. Это повлияло на него психологически.



Я не виню Себа в произошедшем, его и так много критикуют. Я не думаю, что он всего этого заслуживает. Ситуация была гораздо сложнее, чем казалась, а случившееся в эти два сезона не связано с ошибками пилотов», — приводит слова Антонини PlanetF1.