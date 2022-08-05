«Буду рад показать, на что способен». Шумахер заявил, что готов к вызову в «Феррари»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер заявил, что он готов к потенциальному вызову в «Феррари».
«Конечно, я готов к вызову в «Феррари». Машины «Феррари» и «Хааса» в целом довольно похожи. Я фактически вырос вместе с «Феррари», мы работаем с 2019 года. Думаю, я очень хорошо понимаю принцип работы всех гоночных процедур. Так что да, я был бы рад возможности проявить себя и показать «Феррари», на что я способен», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.
Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик сейчас занимает 15-место, имея в активе 12 очков. В прошлом сезоне он не набрал ни одного балла.
Ранее сообщалось, что Мик может остаться без места в Формуле-1 на следующий сезон. «Хаас» приостановил переговоры с пилотом.
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