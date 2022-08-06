Перес: мне будет несложно уйти из Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что для него не составит труда уйти из Формулы-1, когда придёт время.



«У меня есть контракт до 2024 года, но я не могу представить себе, что я завершу карьеру в тот момент. Я слишком молод для этого, я получаю удовольствие от гонок, пусть спорт и отнимает много времени.



Формула-1 — это целая жизнь, нельзя просто так бросить всё. Но в конце концов мне будет несложно уйти. Лучшие моменты моей жизни не имеют ничего общего с гонками. Например, рождение моих детей. Но даже простые вещи значат для меня много. Я могу купить тако за 20 песо в Мексике и провести время со своей семьёй, и это те моменты, которые ты никогда не испытаешь в Формуле-1», — приводит слова Переса Bild.

Новость по теме Перес: в Венгрии я чувствовал себя комфортнее в ходе гонки