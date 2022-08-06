Роберт Шварцман объяснил, почему выбрал израильскую гоночную лицензию

Гонщик Академии «Феррари» Роберт Шварцман объяснил, почему он выбрал израильскую лицензию, по которой он будет участвовать в тренировках Формулы-1 в этом сезоне.



«Всё просто. Я родился в Израиле, там жила семья моего отца, израильтянина. Первые три года жизни я провёл в Тель-Авиве, после чего моя семья переехала в Россию, и мы время от времени возвращались в Израиль, чтобы навестить родственников моего отца. Когда я начал свою карьеру в картинге, мой папа разрешил мне взять российскую гоночную лицензию, потому что мы жили там.



Мне тогда было лет шесть, после этого я часто ездил в Италию, центр мира картинга, и когда мне исполнилось девять лет, мой отец принял решение, что для меня будет лучше переехать в Италию. Сначала я немного говорил по-английски, но затем выучил и итальянский, так как мне приходилось ходить в школу. С тех пор я не переезжал, я получил высшее образование в Италии, а в 2017 году переехал в Маранелло, в тот момент, когда я стал членом Академии „Феррари“.



Возвращаясь к вопросу, у меня всегда был израильский паспорт, так что, как только ситуация между Украиной и Россией ухудшилась, я решил подать заявку на получение лицензии в Израиле. Я хочу быть гонщиком, стать пилотом ФОрмулы-1 — моя единственная цель, и, учитывая решения ФИА, мне нужно было сделать всё, чтобы я был доступен для гонок как можно быстрее, если „Феррари“ потребуется посадить меня за руль. Мы быстро отреагировали, чтобы не упустить ни одной потенциальной возможности», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.