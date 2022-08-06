Хаккинен: только Феттель смог бросить вызов доминированию Хэмилтона в 2017 и 2018 годах

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мыслями о решение четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть Формулу-1 по окончании этого сезона.
«Это был уикенд, когда мы увидели, как Себастьян Феттель объявил, что уйдёт из гонок Формулы-1 в конце сезона. А после пошли новости о том, что его заменит Фернандо Алонсо — это большой шаг для них обоих. Себастьян — великий чемпион мира, фантастический посол спорта. Он очень популярен среди болельщиков. Выиграть четыре титула чемпиона мира в «Ред Булл» было действительно большим достижением, и он был очень близок к этому в «Феррари».
И не стоит забывать, что он был единственным, кто бросил вызов доминированию Льюиса в 2017 и 2018 годах. Выбрать подходящий момент для завершения карьеры никогда не бывает легко, но когда выигрываешь чемпионат мира, то определённо знаешь, что наступает момент, когда выкладываться на 100% больше невозможно. Себастьян ясно почувствовал, что момент настал, и я желаю ему всяческих успехов в будущем», — приводит слова Хаккинена Grandprix247.
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