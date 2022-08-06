Палмер: «Феррари» не способна бороться стратегически с «Ред Булл» и «Мерседесом»

Эксперт и бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер выразил мнение, что «Феррари» уступает главным конкурентам в вопросах стратегии.



«Феррари» справляется, когда стратегия простая. Но в динамичной гонке, как это было в Венгрии, они подарили очки «Ред Булл» и «Мерседес». Уму непостижимо, что Леклер финишировал ниже Ферстаппена и Переса, которые начинали на гонку с 10-го и 11-го места.



Они испугались Ферстаппена и в панике поставили жёсткие шины. Но даже если бы Леклер уступил позицию, а потом использовал стратегию, как у Хэмилтона или Сайнса, то, как минимум, мог побороться за победу, но шанс упущен и «Ред Булл» отрывается, а «Мерседес» приближается.



Сейчас эта команда на правильном пути и они приближаются к первой победе в сезоне. Уверен, это будет в ближайших гонках. Другое преимущество «Мерседеса» — тенденция «Феррари» не добиваться максимума из-за своей стратегии», — написал Палмер в своей колонке на сайте Формулы-1.

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