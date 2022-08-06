Алексей Попов высказался о возможности возобновления трансляций Формулы-1 в России
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Знаменитый российский комментатор Алексей Попов поделился мыслями относительно вероятности возобновления трансляций Формулы-1 в России в случае нормализации политической обстановки.
«Мы показываем соревнования, которые готовы продавать права на трансляции. На показ Формулы-1 у нас были права ещё на несколько лет, но в данной ситуации Формула-1 решила прекратить трансляции. Решение зависит исключительно от них, а не от нас», – сказал Попов во время стрима в своей группе «Гаснут огни» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий на Украине. О сроках возвращения трансляций пока информации нет.
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