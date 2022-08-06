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Доменикали сообщил, когда будет известен календарь Формулы-1 на сезон-2023

Доменикали сообщил, когда будет известен календарь Формулы-1 на сезон-2023
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали на встрече с инвесторами сообщил, что календарь на следующий сезон будет опубликован в начале октября.

При этом Доменикали также дал понять, что в 2023 году в серии, вероятнее всего, будет 24 гонки.

«С точки зрения эффективности мы в первую очередь хотим достичь оптимального хода садов. И учесть то, что календарь будет растяну с марта по ноября, а гонки пройдут по всему миру. Требования очень высоки, но сейчас мы не можем раскрыть больше подробностей, так как сейчас ещё не все детали согласованы. Я могу сказать, что в следующем сезоне будет на пару гонок больше, чем в этом, но при этом этапов точно будет меньше, чем 25», — приводит слова Доменикали Racefans.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Формула-1 может вернуть этап в Южной Африке.

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