Бинотто: глядя на первую половину сезона, не вижу необходимости что-то менять

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что у команды нет причин прибегать к каким-то серьёзным изменениям в работе.
«Это не было невезением, но и менять нам ничего не нужно. Ситуация улучшится в любом случае, если мы будем постоянно учиться, копить опыт и становиться лучше. Да, после Венгрии нам необходимо изучить некоторые моменты, чтобы понять, что именно случилось. Однако, глядя на первую половину сезона, не вижу необходимости что-то менять.
Просто разберёмся, что пошло не так в последней гонке, решить проблему и вернуться на уровень, который показывали в предыдущих 12 гонках», — приводит слова Бинотто Autosport.
После 13 этапов Гран-при Шарль Леклер отстаёт от лидирующего Макса Ферстаппена на 80 очков. «Феррари» в Кубке конструкторов уступает «Ред Булл» 97 очков.
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