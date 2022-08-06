Марко: впереди девять гонок и потенциальные 225 очков, рано расслабляться

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не будет расслабляться, несмотря на то, что к летней паузе им удалось добиться солидного преимущества над «Феррари».
Марко также считает, что ситуацию нельзя сравнивать с сезоном-1976, когда Ники Лауда лидировал, но потом из-за аварии пропустил две гонки и в концовке пропустил вперёд Джеймса Ханта.
«Впереди у нас ещё будет девять гонок. Если одержать во всех победы, можно набрать 225 очков, плюс очки за спринт, плюс очки за лучший круг в гонке. Так что нет, ещё очень рано расслабляться. Мы не можем себе позволять сбавить обороты. Сезон-1976? Я бы не стал сравнивать, сейчас другие времена и совершено другие меры безопасности в отношении пилотов», — цитирует Марко Racingnews365.
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