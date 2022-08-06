Даниэль Риккардо: мне определённо нужен перерыв
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о сложностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Как мне кажется, в наши дни автомобили стали очень чувствительными из-за ветра, и это, вероятно, затрудняет достижение стабильных результатов. Является ли нынешний болид самым трудным в пилотировании за время моей карьеры? Безусловно, одним из самых сложных.
А вообще мне определённо нужен перерыв прямо сейчас. Главным образом из-за того, что это не были хорошие шесть месяцев. Но даже если бы сезон проходил отлично, перерыв всё равно не помешал бы», — приводит слова Риккардо издание Formel1.de.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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