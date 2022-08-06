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Даниил Квят поделился впечатлениями от обновлённой трассы на «Игоре Драйв»

Даниил Квят поделился впечатлениями от обновлённой трассы на «Игоре Драйв»
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Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Даниил Квят поделился впечатлениями от обновлённой трассы автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области, где он должен дебютировать в составе команды G-Drive Racing уже завтра, 7 августа. Квят примет участие в гонке «4 часа Игоры».

«Очень хорошее впечатление. Очень современная большая трасса высокого уровня. Я думаю, на любой машине было бы очень интересно проехать», — сказал Квят на видеозаписи, размещённой в телеграм-канале «Игора Драйв».

Даниил выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:

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