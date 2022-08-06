Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: форма Алонсо — главный сюрприз сезона

Марко: форма Алонсо — главный сюрприз сезона
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил выступления испанского пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в нынешнем сезоне и прокомментировал его предстоящий переход в «Астон Мартин».

«Алонсо очень быстр. То, какой он демонстрирует уровень в гонках, это просто невероятно. На мой взгляд, такая форма Фернандо — главный сюрприз этого сезона. Что касается его перехода в другую команду, то я убеждён, что как гонщик Фернандо ещё вполне способен одерживать победы. Другой вопрос, предоставит ли ему «Астон Мартин» подходящую машину для этого», — приводит слова Марко Racingnews365.

Фернандо Алонсо по окончании сезона перейдёт в «Астон Мартин», где займёт место Себастьяна Феттеля. Сообщалось, что испанец подписал многолетний контракт.

Новость по теме
Марко: Феттель принял абсолютно правильное решение
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022