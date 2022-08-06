Марко: форма Алонсо — главный сюрприз сезона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил выступления испанского пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в нынешнем сезоне и прокомментировал его предстоящий переход в «Астон Мартин».



«Алонсо очень быстр. То, какой он демонстрирует уровень в гонках, это просто невероятно. На мой взгляд, такая форма Фернандо — главный сюрприз этого сезона. Что касается его перехода в другую команду, то я убеждён, что как гонщик Фернандо ещё вполне способен одерживать победы. Другой вопрос, предоставит ли ему «Астон Мартин» подходящую машину для этого», — приводит слова Марко Racingnews365.



Фернандо Алонсо по окончании сезона перейдёт в «Астон Мартин», где займёт место Себастьяна Феттеля. Сообщалось, что испанец подписал многолетний контракт.

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