Масса: Бинотто нужно изменить ситуацию, иначе он может поплатиться

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто.
«Я хорошо знаю Маттиа Бинотто. Мы работали вместе очень долгое время, когда он был инженером по двигателям. Когда он стал техническим директором, а затем руководителем команды, я не был там. Он очень хороший, профессиональный инженер. Он понимает многое с технической стороны. Он нравится мне как личность, но результаты сейчас не те, какими они должны быть.
Стоит признать, что он тоже несёт ответственность. Конечно, в конечном счёте им нужно быть спокойнее в принятии решений. Нужно разобраться, почему команда допустила много ошибок в начале сезона и продолжает допускать эти ошибки до сих пор. Такое не должно происходить. Бинотто нужно изменить ситуацию и сделать это быстро, иначе он может за это поплатиться», — сказал Масса в эфире Sky Sports.
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