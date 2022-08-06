Чжоу: где-то я даже перевыполнил план — сходов и аварий было слишком много

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал итоги первой половины дебютного для себя сезона.



«В целом я доволен первой половиной сезона. Если говорить о том, смог ли я удивить кого-то, то стоит сказать, что попадание в третий сегмент квалификации точно стало для меня сюрпризом. Это мой первый сезон, и я не думал, что у меня будет такая возможность. Так что да, это неплохое достижение.



С другой стороны, я жду от себя большего, пусть я и новичок, но вылет из борьбы по итогам первого сегмента теперь меня каждый раз расстраивает. Сейчас выход во второй сегмент – всегда программа-минимум. Думаю, за первую половину сезона я добился всего, чего хотел. Может быть, где-то я даже перевыполнил план – например, сходов и аварий было слишком много. Таких вещей мне точно не хотелось бы видеть. Мне нужно прибавлять, особенно на стартах гонок», — приводит слова Чжоу RacingNews365.