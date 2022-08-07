В «Ред Булл» назвали единственное, что изменилось в Ферстаппене за время их сотрудничества

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене.



«Макс с самого первого раза, как только сел за руль нашего болида, обладал невероятной скоростью, пилотировал отлично и демонстрировал огромную уверенностью в себе. И могу сказать, что всё это ничуть не изменилось. Единственное, что изменилось, так это его опыт. Очевидно, что он стал более зрелым. Он присоединился к нам подростком, а сейчас ему 24 года, так что это единственное, что в нём поменялось», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.



Ферстаппен в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Макса 258 очков. У Шарля Леклера из «Феррари», занимающего вторую позицию, 178 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: