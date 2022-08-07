«Может случиться фейерверк». Брандл — о переходе Алонсо в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о предстоящем переходе Фернандо Алонсо из «Альпин» в «Астон Мартин».
«Фернандо — это сила природы на трассе и за её пределами. Он будет очень сильно подталкивать команду. В последнее время он стал мягче, но после того, как он присоединится к семейной фирме Строллов, может случиться фейерверк.
Я помню, как брал интервью у Фернандо на стартовой решётке Абу-Даби в 2018 году. Тогда он был очень убедителен и действительно считал, что то был конец его карьеры в Формуле-1. Однако теперь он останется на стартовой решётке как минимум до конца 2024 года, когда ему будет 43 года с 400 гонками в Формуле-1. Экстраординарно», — приводит слова Брандла Sky Sports.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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