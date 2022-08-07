Зафнауэр: если будущее Пиастри не с «Альпин», справедливо требовать денежной компенсации

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался об австралийском пилоте Оскаре Пиастри, который заявил, что не намерен в следующем сезоне Формулы-1 выступать за французскую команду, несмотря на её пресс-релиз, где говорилось обратное.
«Пока нет окончательного решения. У нас есть контракт с Пиастри, который он подписал в ноябре. Мы поговорили с нашими юристами, и они сообщили, что он обязан сесть за руль нашего авто в 2023 году. Поэтому мы и выпустили пресс-релиз. Кроме того, есть вариант продления на 2024 год, а также возможность отдать его в аренду другой команде.
Мы хотели, чтобы Фернандо был с нами ещё один год, а Оскара мы бы отдали в аренду. На всех пресс-конференциях я всегда говорил, что Пиастри будет в Формуле-1 в 2023 году. Всё потому, что я знал, что он может быть в нашей машине или в другой, если бы Фернандо остался.
Почему Пиастри всё-таки хочет быть с «Маклареном»? Думаю, этот вопрос нужно задать ему. Потому что я тоже этого не понимаю. Прежде всего, нужно учитывать, что в прошлом году мы организовывали для него тесты. Он проехал 3500 километров. У нас было семь тестовых сессий, и это обошлось нам в копейку. Стоимость одних только двигателей составляет € 1.75 млн. Кроме того, есть ещё оплата механиков, перелёты и прочее. Мы потратили очень много денег на Пиастри, чтобы подготовить его. И если его будущее не с нами, логично и справедливо требовать компенсации», — приводит слова Зафнауэра El Confidencial.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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