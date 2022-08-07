В «Альпин» намерены сотрудничать с Пиастри и готовы оспорить его контракт с «Маклареном»

Команда Формулы-1 «Альпин» по-прежнему проявляет заинтересованность в 21-летнем австралийском гонщике Оскаре Пиастри и желает, чтобы он выступал за неё, несмотря на его намерения уйти в «Макларен». Об этом информирует издание Racer.
По сведениям источника, в «Альпин» намерены предоставить в Комиссию ФИА по верификации контрактов документы, подтверждающие наличие у них долгосрочного соглашения с Оскаром. И что, вопреки слухам, крайнего срока до 31 июля в контракте не предусмотрено. В случае если Комиссия признает достоверность данных французской стороны, судьба контракта Пиастри будет решаться в суде.
Кроме того, издание сообщает, ссылаясь на свои источники, что у «Альпин» нет никаких претензий к «Макларену». Во французской команде полагают, что в «Макларене» вступили в переговоры с Пиастри, будучи уверенными, что он свободен от каких-либо обязательств перед «Альпин». При этом по отношению к самому Пиастри, учитывая, как он себя повёл, а также к его менеджерам у команды есть недовольство.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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