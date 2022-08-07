Зафнауэр рассказал, сколько пилотов позвонили ему насчёт места в «Альпин»

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о перспективах команды в случае, если австралиец Оскар Пиастри не станет заменять в качестве боевого пилота двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо в следующем сезоне.

«У нас есть контракт с Пиастри, и нам нужно понимать, куда он нас приведёт. Мы выступили с заявлением, поскольку у нас есть соответствующее соглашение. Давайте подумаем, что может произойти.

Если Пиастри не будет в машине, а я считаю, что будет, поскольку Фернандо уйдёт… у меня было около 14 телефонных звонков от пилотов, поскольку место в «Альпин» – самое ценное из имеющихся. Мы четвёртые в чемпионате, Окон – хороший напарник и отличный соперник. И у нас есть планы на то, чтобы подняться выше четвёртого места», – приводит слова Зафнауэра издание El Confidential.