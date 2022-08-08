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Зафнауэр: «Альпин» будет впереди новой команды Алонсо

Зафнауэр: «Альпин» будет впереди новой команды Алонсо
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр уверен, что его команда будет опережать «Астон Мартин» в ближайшие годы.

«Я поработал в «Астон Мартин» и прекрасно осведомлён об их планах, знаю всех сотрудников. Если сравнивать команды — «Альпин» на уровень выше. Сложно загадывать на годы вперёд, но в обозримом будущем мы будем впереди «Астон Мартин» и оторвёмся от них.

Я вижу, какие происходят изменения и насколько это быстрый процесс. Так что, я уверен, мы будем впереди новой команды Алонсо. Во всяком случае, пока он будет за них выступать», — цитирует Зафнауэра Motorsport-Total.

Напомним, в начале августа стало известно, что Фернандо Алонсо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где займёт место Себастьяна Феттеля. Текущий сезон Алонсо завершит в «Альпин».

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