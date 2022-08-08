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Леклер: сейчас не стоит думать о победе в чемпионате

Леклер: сейчас не стоит думать о победе в чемпионате
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что у команды на данном этапе в приоритете должна быть работа над машиной, а не рассуждения о чемпионском титуле.

«Сейчас мы должны в первую очередь попытаться понять, как мы можем стать лучше, вместо того чтобы думать о победе в чемпионате. Понятное дело, что за последние два года нам удалось добиться серьёзного прогресса, но нужно сделать ещё один шаг вперёд. Сейчас мы должны работать над этим», — цитирует Леклера Racingnews365.

Сейчас Шарль Леклер располагается на втором месте в общем зачёте пилотов и уступает лидеру и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену 80 очков.

На последнем этапе в Венгрии Леклер финишировал шестым, а победу одержал Ферстаппен, несмотря на то что начинал гонку на десятом месте.

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