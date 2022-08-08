Поправки в моторный регламент Ф-1 поставили под вопрос приход «Порше» и «Ауди»

ФИА утвердила новый моторный регламент на 2026 год, сообщает издание Racingnews 365. Ранее электронное голосование было перенесено с 1 на 8 августа.
Ожидается, что принятый моторный регламент пойдёт на пользу уже действующим поставщикам моторов. Racingnews365 отмечает, что генеральный секретарь ФИА по спорту Питер Байер в мае этого года покинул свой пост, потому что был против изменений, которые сыграют на руку нынешним мотористам.
Новый моторный регламент и небольшие изменения по сравнению с существующим будут удобны для действующих мотористов и могут стать препятствием для «Порше» и «Ауди», которые планировали присоединиться к Формуле-1 с 2026 года.
Главной проблемой нового регламента считается то, что нынешние поставщики моторов смогут перенести большую часть оборудования и использовать его в дальнейшем в новых моторах, а новым поставщикам придётся собирать полностью новый двигатель в сжатые сроки.
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