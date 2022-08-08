Русинов: Квят — гоночная легенда для России
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Российские пилоты Роман Русинов и Даниил Квят в составе команды G-Drive Racing одержали победу в гонках на выносливость на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.
«Гонка прошла успешно. Команда в кратчайшие сроки подготовила и настроила машину, с которой не возникло технических проблем. Наша стратегия на экономию топлива и шин себя оправдала. И я очень рад совместному выступлению с Квятом — он гоночная легенда для всей нашей страны», — приводит слова Русинова пресс-служба G-Drive.
«Я был очень рад выступить в России, мне понравилась трасса «Игора Драйв», и здорово, что мы смогли продемонстрировать красивую борьбу публике. Это мой первый опыт в марафоне. Гонка доставила удовольствие, а победить всегда приятно», — сказал Квят.
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