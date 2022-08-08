Бинотто рассказал, что чувствует, когда видит, как у лидирующего «Феррари» горит мотор

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что испытывает, когда пилоты его команды лидируют в гонке и у них выходит из строя двигатель.
«Это очень сложно по двум причинам. Я в прошлом сам руководил отделом, который отвечает за двигатели, и видеть, как машина дымит, никогда не круто. Это, скорее, похоже на чувство депрессии. Когда ты лидируешь, как это было с Шарлем в Баку или с Карлосом в Австрии, то не хочешь видеть такие проблемы. Снаружи я кажусь спокойным, но, поверьте мне, в такие моменты вы словно в депрессии. Нужно время, чтобы попытаться среагировать, но потом ты понимаешь, что нужно думать о следующих шагах. Не только в техническом плане.
Появляются мысли, чем можешь помочь команде. Я сразу начинаю следить за тем, чтобы все продолжали сохранять спокойствие и были сосредоточенны, а также, чтобы были защищены от разного рода нападок», — рассказал Бинотто в интервью Motorsport Italia.
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