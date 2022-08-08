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Бинотто высказался о стратегических ошибках «Феррари» в первой части сезона

Бинотто высказался о стратегических ошибках «Феррари» в первой части сезона
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопросы об ошибках в стратегии, допущенных командой по ходу нынешнего сезона.

«Всегда есть способ стать лучше, всегда есть куда расти, вы никогда не будете идеальными. Не сомневаюсь в том, что надо прогрессировать. Улучшать аэродинамику, шасси, силовую установку, стратегию. Тем не менее я считаю, у нас отличные стратеги. Не считаю это нашей слабостью. В Монако, Сильверстоуне, во Франции были проблемы, но не вижу проблемы в команде. У нас были и правильные решения.

На тот момент, когда эти решения принимались, они были правильными, но иногда оказывались неудачными, а не ошибочными. А порой наша команда стратегов работала гораздо лучше соперников. Например, в Австрии. До ошибки Шарля была хорошая стратегия во Франции. Там же нам хватило смелости провести гонку двумя комплектами «медиума». Так что это не слабое место, просто бывают трудные решения», — сказал Бинотто в интервью Motorsport Italia.

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