Грожан вновь попал в аварию в IndyCar — обидчик француза отказался извиняться

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан вновь попал в аварию на этапе IndyCar — на этот раз француз сошёл с дистанции Гран-при Нэшвилла после того, как в борьбе с Джозефом Ньюгарденом въехал в отбойник.

Инцидент произошёл за пять кругов до финиша, когда Грожан и Ньюгарден боролись за позиции в топ-6 — два пилота бок о бок вошли в узкий поворот, но Ромену не осталось места, и он влетел в отбойник. Грожан был недоволен тем, как американец вёл борьбу, однако тот не стал извиняться.



«Добро пожаловать в IndyCar: тут плотно, — сказал после финиша Ньюгарден. — Ромену не повезло. Не знаю, что ему сказать, но впереди был я, и это главное. Когда пытаешься обогнать кого-то снаружи в таком узком месте, такое случается».



Победу в Гран-при Нэшвилла одержал 6-кратный чемпион IndyCar Скотт Диксон из команды «Ганасси». Вторым стал партнёр Ньюгардена по команде «Пенске» Скотт Макглоклин, третье место у действующего чемпиона Алекса Палоу, а топ-5 замкнули Александер Росси и Колтон Херта. Ньюгарден пересёк линию финиша на шестой позиции, а Грожан классифицирован 16-м.



В общем зачёте по-прежнему лидирует Уилл Пауэр, но австралиец в Нэшвилле занял лишь 11-е место и теперь лишь на шесть очков опережает Диксона. Третью строчку занимает ещё один экс-пилот Ф-1 Маркус Эрикссон — из-за технических проблем швед занял в Нэшвилле 14-е место.



IndyCar. Гран-при Нэшвилла (топ-10):

1. Скотт Диксон («Ганасси») — 80 кругов.

2. Скотт Макглоклин («Пенске») +0.1067 сек.

3. Алекс Палоу («Ганасси») +0.6100.

4. Александер Росси («Андретти») +0.9412.

5. Колтон Херта («Андретти») +1.3942.

6. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +2.1828.

7. Феликс Розенквист («Макларен») +2.8426.

8. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +3.2724.

9. Симон Пажно («Мейер Шэнк») +4.4000.

10. Джек Харви («Рэйхол Леттерман Ланиган») +5.1560.



Положение в чемпионате (топ-10):



1. Уилл Пауэр («Пенске») — 450 очков.

2. Скотт Диксон («Ганасси») — 444.

3. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 438

4. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 428.

5. Алекс Палоу («Ганасси») — 417.

6. Скотт Макглоклин («Пенске») — 392.

7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 391.

8. Александер Росси («Андретти») — 330.

9. Феликс Розенквист («Макларен») — 325.

10. Колтон Херта («Андретти») — 315.



Следующий этап IndyCar пройдёт на овале World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс, 20 августа. После него в сезоне-2022 останется лишь два этапа.