Хэмилтон рассказал, что чувствовал после скандального финиша в Абу-Даби в сезоне-2021

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что ощущал, проиграв скандальную гонку в Абу-Даби в конце сезона-2021.
За пять кругов до финиша Льюис Хэмилтон опережал Макса Ферстаппена на 11 секунд, но последующее появление машины безопасности и возобновление гонки на последнем круге помогло пилоту «Ред Булл» выиграть этап и чемпионат мира.
«Учитывая, как развивались события, начали оживать мои худшие опасения. Я говорил себе, что этого не произойдёт. Не знаю, можно ли выразить словами то, что я тогда чувствовал. Помню, как просто сидел, не веря своим глазам, не в силах расстегнуть ремни и вылезти из кокпита. Я должен был найти в себе силы, которых у меня не было. Это один из самых тяжёлых моментов за долгое время. Я знал, что произошло. Знал, какие были приняты решения и что там было что-то не так.
Отец обнял меня и сказал, что гордится мной. Это одна из самых глубоких вещей… тем более что я рос и не так часто испытывал эти чувства», — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.
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