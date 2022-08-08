Албон: на фоне Ферстаппена я выгляжу водителем автобуса

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о Максе Ферстаппене.
«Я бы назвал Макса самым одарённым пилотом, с которым я когда-либо выступал. Конечно, сложно сравнивать между собой твоих напарников, но Макс гоняется так же, как и разговаривает — для него нет места политике. Он прямолинейный и открытый парень, и он всегда расслаблен. Люди не знают этой его стороны, но на самом деле Макс спокойный и лёгкий человек. Иногда я даже завидовал ему в этом.
Его особенность проявляется в том числе и в том, как он управляет машиной. Он очень точен в своих действиях. Его требования к машине заметно отличаются от того, что обычно хотят видеть другие гонщики. Ему нужна максимально подвижная передняя ось в поворотах, это невероятно. Может показаться, что Макс пилотирует плавно, но это не так. Ему нужна максимально подвижная, живая передняя ось. Я всегда предпочитал максимальное сцепление с трассой. Это позволяет контролировать болид как можно точнее. Но на фоне этого парня я выгляжу водителем автобуса», — приводит слова Албона GPBlog.
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