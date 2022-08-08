Стали известны даты проведения Гран-при Лас-Вегаса в сезоне-2023

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса определились с датой проведения гонки в следующем году, сообщает Autosport. Как сообщает источник, в проектных документах организаторов сообщается, что в 2023 году гонку планируется провести 18 ноября, за неделю до Дня благодарения. При этом контракт на проведение этапа рассчитан до 2027 года.
Таким образом, ожидается, что Гран-при Лас-Вегаса станет предпоследним этапом сезона-2023 и пройдёт за неделю до Гран-при Абу-Даби. При этом данный временной слот по условиям соглашения этап сохранит на протяжении всего срока действия текущего контракта.
Гран-при в Лас-Вегасе в следующем году пройдёт впервые с 1982 года. Тогда гонка называлась Гран-при Сизарс-пэласа. Всего на территории города Гран-при Формулы-1 проводился дважды. Победителями становились Алан Джонс и Микеле Альборетто.
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