Другович высказался о шансах попасть в Формулу-1 в следующем сезоне

Лидер чемпионата Формулы-2 Фелипе Другович высказался о шансах попадания в Формулу-1 в следующем сезоне.



«Пока я ничего не могу сказать наверняка. Я не могу сказать, правдивы ли слухи, я ничего об этом не знаю. Я должен делать свою работу как можно лучше, и тогда люди, которые мне помогают, получат лучшее представление о том, что именно возможно. Но пока нет никаких новостей. С конца прошлого года мы работаем над целью попадания в Формулу-1.



Сейчас мы анализируем возможности. Я надеюсь попасть в Формулу-1, но сейчас у меня всё хорошо в Формуле-2 и мне нужно продолжать прогрессировать.



Шансы попасть в Формулу-1? Понятия не имею. Ситуация на трансферном рынке меняется каждый день. Я не знаю, представится ли мне шанс», — приводит слова Друговича Motorsport.