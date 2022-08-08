Другович высказался о шансах попасть в Формулу-1 в следующем сезоне

Лидер чемпионата Формулы-2 Фелипе Другович высказался о шансах попадания в Формулу-1 в следующем сезоне.
«Пока я ничего не могу сказать наверняка. Я не могу сказать, правдивы ли слухи, я ничего об этом не знаю. Я должен делать свою работу как можно лучше, и тогда люди, которые мне помогают, получат лучшее представление о том, что именно возможно. Но пока нет никаких новостей. С конца прошлого года мы работаем над целью попадания в Формулу-1.
Сейчас мы анализируем возможности. Я надеюсь попасть в Формулу-1, но сейчас у меня всё хорошо в Формуле-2 и мне нужно продолжать прогрессировать.
Шансы попасть в Формулу-1? Понятия не имею. Ситуация на трансферном рынке меняется каждый день. Я не знаю, представится ли мне шанс», — приводит слова Друговича Motorsport.
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