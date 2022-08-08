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Уиндзор рассказал, в какую сумму «Макларену» обойдётся расторжение контракта с Риккардо

Уиндзор рассказал, в какую сумму «Макларену» обойдётся расторжение контракта с Риккардо
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Британский журналист Питер Уиндзор рассказал, в какую сумму «Макларену» может обойтись расторжение контракта с Даниэлем Риккардо.

«Переговоры с Риккардо займут у Зака Брауна немало времени. Даниэль в любом случае будет выступать за команду до конца сезона, так что это не самая удобная ситуация для Зака. Он обязательно пожалеет о паре пунктов в соглашении с Риккардо, потому что у Дэна есть много вариантов, а у команды их нет.

Им придётся выплатить ему сумму в районе $ 20 млн. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Думаю, они могут просто договориться или «Макларен» профинансирует место для него где-нибудь ещё. В любом случае это будет ключом к тому, чтобы всё встало на свои места», — приводит слова Уиндзора GPBlog.

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