Хэмилтон признался, что обманывал ФИА о своём пирсинге

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что обманывал ФИА относительно расположения пирсинга на своём теле после того, как федерация ввела запрет на ношение украшений.



«Людям нравится власть. Нравится, когда у них много власти и когда они могут этой властью пользоваться.



Я надел на пресс-конференцию столько украшений, сколько смог. И сказал, что не смогу снять пирсинг как минимум в двух местах. А в одном случае я даже не мог объяснить в силу соблюдения приличий, где именно он находится. На самом деле это была просто провокация. Я их обманул. У меня больше нет нигде пирсинга. Но мне нравилось заставлять их думать что-то вроде: «Чёрт, неужели у него пирсинг на яйцах?» — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.

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