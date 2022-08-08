Хэмилтон рассказал о самом разочаровывающем телефонном звонке в жизни

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как он едва не снялся в эпизодической роли во втором фильме «Топ Ган» с Томом Крузом в главной роли.
«Фактически мы с Томом Крузом друзья. Он один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он пригласил меня на съёмочную площадку много лет назад, когда шли съёмки фильма «Грань будущего». Со временем мы подружились», — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.
Также Хэмилтон рассказал, что в детстве он смотрел оригинальный фильм «Топ Ган», а в раннем возрасте мечтал стать лётчиком. После того как в СМИ просочились слухи о сиквеле фильма, Хэмилтон решил, что пришло его время.
«Когда я услышал, что выходит второй фильм, я подумал: «Боже, я должен спросить о возможности сняться». Я сказал, что мне всё равно, какая это будет роль. Я готов подмести что-то, быть уборщиком на заднем плане», — подчеркнул Льюис.
Однако Круз предложил Хэмилтону роль лётчика истребителя. Однако съёмки должны были проходить во время сезона Формулы-1.
«Я перфекционист. Нехватка времени превратила эту миссию в невыполнимую. Самый разочаровывающий телефонный звонок, который я когда-либо совершал — мой звонок, когда я сообщил им, что не смогу сниматься», — резюмировал Хэмилтон.
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