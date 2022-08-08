ФИА представит технический регламент на сезон-2023 на этой неделе

Международная автомобильная федерация представит новый технический регламент на сезон-2023, призванный бороться с эффектом дельфинирования, сообщает RaceFans.



«Я рад подтвердить, что на этой неделе мы представим на заседании Всемирного совета по автоспорту обновлённый технический регламент на сезон-2023, чтобы решить проблему дельфинирования в дополнение к мерам, уже принятым на оставшуюся часть сезона», — цитирует президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема RaceFans.



Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 согласились внести изменения в технический регламент на 2023 год, согласно которым края днища будут приподняты на 15 мм.



Изначально в Международной автомобильной федерации (ФИА) хотели поднять края днища на 25 мм. В то же время команды были согласны лишь на 10. В итоге путём компромисса остановились на 15 мм.