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ФИА представит технический регламент на сезон-2023 на этой неделе

ФИА представит технический регламент на сезон-2023 на этой неделе
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Международная автомобильная федерация представит новый технический регламент на сезон-2023, призванный бороться с эффектом дельфинирования, сообщает RaceFans.

«Я рад подтвердить, что на этой неделе мы представим на заседании Всемирного совета по автоспорту обновлённый технический регламент на сезон-2023, чтобы решить проблему дельфинирования в дополнение к мерам, уже принятым на оставшуюся часть сезона», — цитирует президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема RaceFans.

Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 согласились внести изменения в технический регламент на 2023 год, согласно которым края днища будут приподняты на 15 мм.

Изначально в Международной автомобильной федерации (ФИА) хотели поднять края днища на 25 мм. В то же время команды были согласны лишь на 10. В итоге путём компромисса остановились на 15 мм.

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