Хельмут Марко: слава богу, «Хонда» передумала уходить

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко искренне рад тому, что «Хонда» передумала уходить из Формулы-1.



«Слава богу, они передумали. По первоначальному плану мы должны были сами работать над двигателями с 2023 года. Слава богу, ситуация изменилась, иначе для нас это стало бы огромной проблемой как с технической, так и с логистической точки зрения.



Сейчас «Хонда» продолжит организовывать работу самостоятельно. Мы запечатываем моторы и не сможем посмотреть внутрь. Моторы «Хонды» поступают к нам в коробках, но если с ними что-то не так, то разрешение на работу с ними есть только у специалистов «Хонды», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.



Компания «Хонда» официально ушла из Формулы-1 в конце 2021 года, но продолжает оказывать поддержку «Ред Булл» в обслуживании моторов. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2023.