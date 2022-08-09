Глава «Хонды» считает, что отрыв по очкам не отражает разницы между «Ред Булл» и «Феррари»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Ясуаки Асаки прокомментировал итоги первой части сезона-2022 и отметил преимущество «Ред Булл».



Ранее сообщалось, что «Ред Булл» и «Хонда» продлили партнёрское соглашение до конца 2025 года.



«Главным сюрпризом сезона для меня стало то, что «Мерседес» не мог сразу показать свой реальный потенциал. Конечно, я предполагал, что «Феррари» будет сильной, но не ждал, что сезон сразу превратится в их битву с «Ред Булл». Сейчас «Ред Булл» совершает гораздо меньше ошибок, чем их соперник. Разница в очках между ними гораздо больше, чем реальное преимущество австрийцев. Мы решили проблемы, которые были в начале сезона, и сейчас боремся за оба титула», — приводит слова Асаки Motorsport.



Сейчас «Ред Булл» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на 97 очков, а в общем зачёте пилотов Ферстаппен обгоняет Леклера на 80 очков.