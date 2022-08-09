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«Феррари» F300 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

«Феррари» F300 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион
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Машина семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера «Феррари» F300, на которой он выступал в 1998 году, выставлена на аукцион в Калифорнии.

На тот момент ещё только двукратный чемпион мира Михаэль Шумахер на этой машине сражался за чемпионский титул с конкурентом из «Макларена» Микой Хаккиненом. Однако финский гонщик выиграл чемпионат. На машине F300 Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998, а в следующем году «Феррари» продала болид частному коллекционеру.

F300 Михаэля Шумахера

F300 Михаэля Шумахера

Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

Сообщается, что цена машины составляет примерно $ 6–8 млн, а сам аукцион пройдёт 18–20 августа в Monterey Conference Center в Калифорнии.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга в результате падения на горнолыжном курорте. С того момента информации о здоровья знаменитого гонщика практически не поступает.

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