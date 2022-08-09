15 лет назад Феттель мог подписать контракт с «Хондой»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что 15 лет назад, когда он был вице-президентом «Хонды», японская команда могла подписать Себастьяна Феттеля.



«Я знаю Феттеля ещё с тех времён, когда ему было 18 или 19 лет. Я тогда работал в «Хонде», а Себастьян подошёл ко мне и сказал, что у него есть двухнедельное окно, во время которого он не связан контрактами ни с «Ред Булл», ни с БМВ, и предложил сотрудничать. Тогда я задумался и предложил вариант Жилю де Феррану. Он ответил: «Не переживай, я за ним слежу». Я ответил: «Что ты имеешь в виду? У нас есть всего две недели!» Так или иначе, мы его не подписали», — приводит слова Зафнауэра Autosport.



За «Хонду» тогда выступали Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло. Команда не стала подписывать Феттеля.



Позднее Себастьян дебютировал в Формуле-1, а в составе «Ред Булл» стал четырёхкратным чемпионом мира.