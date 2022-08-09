Зафнауэр уверен, что Окон способен стать лидером «Альпин» после ухода Алонсо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр уверен, что французский пилот Эстебан Окон способен показать себя в роли нового лидера команды.
«Эстебан — суперталант. Я работал с ним ещё в «Форс Индия», когда его напарником был Серхио Перес. Он был так же быстр, как и Чеко. И мы видели, что Окон может соревноваться и с Алонсо. У Фернандо достаточно таланта и мастерства, чтобы проехать три-четыре круга, – и всё, он готов на 99,9%. Окону нужно немного больше времени, но мы работаем с ним над этим.
Сможет ли он быть лидером? Несомненно. Он становится всё лучше. У него есть победа в гонке, в этом году он набирает очки для нас. И у него будет больше опыта в новом сезоне», — приводит слова Зафнауэра The Race.
В нынешнем сезоне напарником Окона является Фернандо Алонсо, который уже объявил, что новый сезон начнёт в составе «Астон Мартин», с которым подписал многолетний контракт.
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