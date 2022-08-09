Хэмилтон признался, что не думает о завершении карьеры
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не планирует завершать профессиональную карьеру.
«Я солгу, если скажу, что не думаю о том, чтобы продолжить карьеру. Я всё ещё в строю, так же люблю выступать в гонках, меня по-прежнему привлекает этот вызов. В общем, нет, у меня точно нет ощущения, что я скоро завершу карьеру. Феттель принял решение уйти, но это не побудило меня задуматься о своём будущем, хотя признаю, что это послужило напоминаем, что я уже на том этапе карьеры, когда люди, с которыми я начинал и долгое время выступал, уже покидают спорт», — сказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.
Ранее Себастьян Феттель объявил, что уходит из Формулы-1 по окончании сезона-2022.
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