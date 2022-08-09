Хорнер: я бы больше беспокоился о дуге безопасности, чем о дельфинировании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ФИА стоит уделить внимание более важным вещам, чем менять регламент ради того, чтобы минимизировать эффект дельфинирования.



«Думаю, всегда нужен компромисс, но когда речь о таких значительных изменениях, которые меняют аэродинамическую концепцию болидов, это не так просто. Нужно понимать, где эта черта. Да, ФИА должна заботится о безопасности, но где нужно остановиться? Может быть спрашивать разрешения, когда переходим на промежуточные шины или наоборот? Может спрашивать разрешения заехать на бордюр?



Конечно, безопасность всегда превыше всего. Но всегда нужен контекст. Лично я бы больше беспокоился о прочности дуги безопасности на болиде, чем о дельфинировании, которого в последних гонках и не было», — приводит слова Хорнера Racefans.

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