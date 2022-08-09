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Хорнер: я бы больше беспокоился о дуге безопасности, чем о дельфинировании

Хорнер: я бы больше беспокоился о дуге безопасности, чем о дельфинировании
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ФИА стоит уделить внимание более важным вещам, чем менять регламент ради того, чтобы минимизировать эффект дельфинирования.

«Думаю, всегда нужен компромисс, но когда речь о таких значительных изменениях, которые меняют аэродинамическую концепцию болидов, это не так просто. Нужно понимать, где эта черта. Да, ФИА должна заботится о безопасности, но где нужно остановиться? Может быть спрашивать разрешения, когда переходим на промежуточные шины или наоборот? Может спрашивать разрешения заехать на бордюр?

Конечно, безопасность всегда превыше всего. Но всегда нужен контекст. Лично я бы больше беспокоился о прочности дуги безопасности на болиде, чем о дельфинировании, которого в последних гонках и не было», — приводит слова Хорнера Racefans.

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