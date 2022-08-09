«Наконец я прослеживаю свои корни в Африке». Льюис Хэмилтон — о поездке в Намибию. Фото

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказал о путешествии в Намибию.

«В этом году я провожу свои летние каникулы, занимаясь тем, чем хотел заниматься годами. Я наконец-то прослеживаю свои корни в Африке, и, ребята, сказать, что это путешествие стало для меня невероятным опытом, было бы преуменьшением. Это перезагрузка, изменившая мою жизнь. Я чувствую, что стал по-другому смотреть на жизнь, ещё сильнее полюбил животных и стал ещё ближе со своими братьями, с которыми разделил это особенное путешествие.



Куда бы я ни посмотрел, меня окружает столько красоты, и я чувствую себя по-настоящему сосредоточенным и умиротворённым. Моей первой остановкой была Намибия, одно из самых потрясающих мест, которые я когда-либо видел своими глазами. Слова и фото не могут передать всего», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: