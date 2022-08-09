Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес назвал причину, «убившую» первую половину его сезона

Серхио Перес назвал причину, «убившую» первую половину его сезона
Комментарии

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес подвёл промежуточные итоги текущего сезона после Гран-при Венгрии, состоявшегося в конце июля в Будапеште.

По мнению Переса, главной проблемой для него стали многочисленные сходы – пилот досрочно завершал выступления на этапах в Бахрейне, Канаде и Австрии.

«Сезон по-прежнему большой. Но что действительно убило первую половину сезона, так это сходы, по правде сказать. Без них мой чемпионат выглядел бы совершенно иначе.

В целом же первая половина сезона, как по мне, получилась отличной, насыщенной, с хорошими гонками, результатами и, конечно же, конкуренцией. Думаю, что в чемпионате ещё всё возможно», – приводит слова гонщика издание Motorsport.

Новость по теме
Перес: могу победить любого в Формуле-1, в том числе и Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022