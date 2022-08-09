Серхио Перес назвал причину, «убившую» первую половину его сезона
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Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес подвёл промежуточные итоги текущего сезона после Гран-при Венгрии, состоявшегося в конце июля в Будапеште.
По мнению Переса, главной проблемой для него стали многочисленные сходы – пилот досрочно завершал выступления на этапах в Бахрейне, Канаде и Австрии.
«Сезон по-прежнему большой. Но что действительно убило первую половину сезона, так это сходы, по правде сказать. Без них мой чемпионат выглядел бы совершенно иначе.
В целом же первая половина сезона, как по мне, получилась отличной, насыщенной, с хорошими гонками, результатами и, конечно же, конкуренцией. Думаю, что в чемпионате ещё всё возможно», – приводит слова гонщика издание Motorsport.
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