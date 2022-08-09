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Штайнер объяснил, почему «Хаас» расстался с Мазепиным и «Уралкалием»

Штайнер объяснил, почему «Хаас» расстался с Мазепиным и «Уралкалием»
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о причинах расторжения контракта с россиянином Никитой Мазепиным и титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий» перед стартом нынешнего сезона Формулы-1. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации на Украине.

«Это могло бы нанести ущерб, потому что все остальные спонсоры были бы недовольны. Многие не были бы счастливы, если бы мы не сделали то, что сделали. Да, это было непростое решение, но его нужно было принять, потому что, несмотря на то, что эти люди ничего плохого не сделали, они ассоциировались с этим. Существовала проблема, и нужно было решить её наилучшим образом для всех участников, насколько это было возможно в тот момент времени. Нужно было покончим с этим, а не затягивать вопрос», — приводит слова Штайнера Racer.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Мазепин и ещё 5 гонщиков Формулы-1, которые уходили из команд по самым необычным причинам Мазепин и ещё 5 гонщиков Формулы-1, которые уходили из команд по самым необычным причинам
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