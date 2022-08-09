В «Хаасе» высказались о суде c Никитой Мазепиным

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер дал комментарий относительно судебного производства с бывшим пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным, с которым в «Хаасе» разорвали контракт перед стартом нынешнего сезона Формулы-1. По словам Мазепина, американский гоночный коллектив так и не заплатил ему часть зарплаты, что и вынудило его обратиться в суд.

«Ситуация с Мазепиным? На самом деле я не хотел бы говорить на эту тему. Сейчас это вопрос, которым занимается наша команда юристов. Любые слова могут трактоваться в ту или иную сторону. Могу сказать, что вопрос решается», — сказал Штайнер на канале RacingNews365 COM в YouTube.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Ранее Мазепин рассказал, в какой суд он подал иск против «Хааса».

