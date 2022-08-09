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Гюнтер Штайнер заявил, что в 2024-2025 годах «Хаас» должен бороться за подиумы

Гюнтер Штайнер заявил, что в 2024-2025 годах «Хаас» должен бороться за подиумы
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что приблизительно в 2024-2025 годах команда сможет бороться за подиумы в Формуле-1.

«Я думаю, что по окончании нынешнего регламента, где-то в 2024-2025 годах, мы сможем если не выигрывать гонки, то, по крайней мере, стремиться к подиумам. Это и есть цель. Но и другие команды не будут сидеть сложа руки, они также ограничены бюджетом, и мы никогда не должны забывать об этом. Нам ещё нужно хорошо поработать. И в том-то и дело, что теперь мы, как техническая команда, должны добиться желаемых результатов. Это больше не вопрос финансов», — приводит слова Штайнера издание Racer.

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